Pizza margherita combina com vinhos feitos com uva sangiovese

A primeira vez que comi pizza foi em Roma – certamente, numa de minhas primeiras viagens à capital da Itália. Com estávamos descobrindo os restaurantes bacanas da cidade, passou pela cabeça que já era tempo de provar o gosto da comida típica do país.



A casa estava repleta e o prato demorou a chegar. A primeira prova foi a primeira decepção: a pizza era daquela massa bem fina e bem torrada. Depois, recuperamos a qualidade do prato em outro local.

Como 10 de julho, a última quarta-feira, foi Dia da Pizza, um dos pratos mais consumidos no Brasil e no mundo, vamos a ela.



A combinação harmônica entre vinho e pizza é capaz de transformar a refeição comum em experiência gastronômica bacana. Seja a margherita do restaurante favorito ou a rápida pizza de frigideira improvisada, há sempre uma bebida que favorece os sabores de cada receita.



“Os vinhos jovens e frutados complementam pizzas leves, enquanto exemplares mais estruturados harmonizam com sabores intensos”, explica Thamirys Schneider, sommelière da Wine, clube mundial de assinatura de vinhos. Veja a seguir sugestões de harmonização que ela nos enviou:

Pizza de calabresa – É o sabor favorito dos brasileiros. Para essa harmonização, interessa trazer tintos mais estruturados feitos com uvas cabernet sauvignon, cabernet franc e carménère. Se a calabresa tiver toques levemente picantes, vale harmonizar com vinhos elaborados com syrah. Na dúvida, a aposta certeira são rótulos com cabernet sauvignon.



Pizza napolitana margherita – Coberta com molho de tomate, queijo muçarela e manjericão fresco, é o sabor mais tradicional entre os italianos, muito apreciado também no Brasil. Uma boa ideia é harmonizá-la com vinhos feitos com uva sangiovese, refrescante e tipicamente italiana.

Pizza caseira de frigideira – Depois de um dia agitado, a pizza caseira de frigideira é opção prática e rápida de preparar. É possível fazê-la com poucos ingredientes e personalizar o recheio conforme a preferência. Se a receita levar calabresa, coberta com queijo muçarela, azeitonas, cebola, orégano e molho de tomate, a recomendação é um vinho jovem, frutado, de corpo médio, com taninos macios e notas herbáceas. Aqueles feitos com uvas carménère e cabernet sauvignon são boas opções.

Pizza de pão de forma – Opção de fácil preparo, utiliza ingredientes disponíveis em casa. Presunto e peito de peru são boas dicas para a cobertura. Para harmonizar, recomenda-se vinho tinto leve, jovem, frutado, com taninos discretos e boa acidez. A pizza de pão de forma cai bem com vinhos feitos com uva tempranillo.

Pizza fit – Opção saudável, esta pizza pode levar farinha e aveia, recebendo o recheio conforme a preferência. A sugestão é usar molho de tomate natural, manjericão fresco, tomate-cereja e muçarela de búfala. Combina com vinho tinto jovem, frutado, com taninos delicados e acidez refrescante, como aqueles elaborados com a uva pinot noir.