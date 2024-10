O companheirismo ideológico vai falar alto nos próximos meses às mesas de negociações entre o Governo do Brasil, sócio comprador do gás através da Petrobras, e o da Bolívia, que perdeu um grande cliente: com a exploração mais intensa do Vaca Muerta, maior campo de gás do mundo e 4º maior de petróleo, em seu território, o Governo da Argentina recuou forte na importação do produto boliviano. Restou ao país de Luís Arce recorrer ao Brasil. Arce sabe que seu ex-aliado e agora maior adversário político, Evo Morales, vai explorar politicamente a situação. A Bolívia, com gás de sobra, precisa vender o excedente e se capitalizar. Acontece que em dezembro de 2023, ou seja, há menos de um ano, a YPFB da Bolívia já havia fechado acordo de maior venda para a petroleira brasileira, incluindo distribuição a mercado privado.





Outra dele





Outra do “rei do gás”: O empresário baiano Carlos Suarez recorreu à Justiça Federal do Amazonas para fazer valer o voto do diretor da ANEEL Fernando Mosna, que atendeu os interesses de sua empresa Cigás em um processo administrativo a fim de travar os contratos da Amazonas Energia. O dedo na tomada pode dar choque em quem não tem nada a ver com a ganância: o povo amazonense. Confira mais no site da Coluna.





Izalci pede calma





O senador Izalci Lucas (PL-DF), da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, fez apelo ontem no almoço do LIDE Brasília para que a Casa retire a urgência da tramitação da Reforma Tributária. Com 1,2 mil (!) emendas apresentadas, já foram 21 audiências para tratar do assunto. Mas há grita de diversos setores ainda reclamando da carga pesada a ser paga. “O consumidor é quem paga a conta”, diz o senador.





Hidrogênio no saldo





Saiu no D.O. a Lei 14.990, do Programa de Desenvolvimento do Hidrogênio de Baixa Emissão de Carbono e que concederá até R$ 18,3 bilhões em créditos fiscais. Fernanda Delgado, diretora da Associação Brasileira da Indústria de Hidrogênio Verde, comemora que a legislação é fruto de um entendimento envolvendo o Governo Federal, o Congresso e o setor “em favor da criação de um dispositivo arrojado e sólido”.





Na horta





Enquanto Israel extirpa todo o núcleo-duro do Hezbollah – a despeito do forte ataque de ontem em Tel-Aviv – elimina forças militares do Hamas e humilha o Irã, de forma simultânea e coordenada, o Exército do Brasil destaca em sua homepage o plantio de 52 mudas de azaleias, sibipirunas e resedás, no Forte do Pinheirinho, em Curitiba (PR).





Desabafo extrajudicial





O meio jurídico vê com cautela a “operação maximus” realizada pela PF em Tocantins, por suposta “venda de decisões judiciais”. Chamou a atenção por vários aspectos. Um dos alvos, e afastado do cargo, o desembargador do TJ Helvécio de Brito Maia Neto aponta falhas no inquérito, cita inconsistências em eventuais provas coletadas, como prints de conversas desconexas, e se defende. Veja a íntegra no site da Coluna.





ESPLANADEIRA





#Instituto Vivarte vai lançar cartilha "Três elos: família, escola, aluno", no RJ.

#Esquina do Mundo chega à 6ª edição com o tema “Gastronomia que acolhe”, em Arraial d’Ajuda (BA).

#Em parceria com a Alura, Unicamp capacita mais de 300 colaboradores em tecnologia.

#Confere vai realizar palestra que celebra o Dia do Representante Comercial.

#Peça “Show da Escolinha” estreia em homenagem a Chico Anysio no RJ.

#Anadial e ABCDT assinam acordo de cooperação técnica, científica e cultural.