The Office e Fleabag: internet compara debate de Lula e Bolsonaro a séries

The Office e Fleabag ficaram entre os assuntos mais comentados durante o debate da Band, na noite deste domingo (16/10) (foto: Reprodução TV Band e redes sociais )

O principal ponto de comparação entre as produções cinematográficas e o debate foi a quebra da quarta parede, uma técnica do cinema para o personagem se comunicar diretamente com o espectador, seja por um olhar, ou fala ou gesto. A série Fleabag utiliza bastante deste recurso para criar o tom de cômico da narrativa.

Nas redes sociais, o candidato Lula foi apelidado de “Fleabag brasileira” por, em diversos momentos, olhar diretamente com a câmera, assim como a personagem principal da produção. Ao responder uma pergunta da jornalista Vera Magalhães, o petista pediu licença para se aproximar do aparelho eletrônico e se comunicar com o telespectador.

The Office

A série The Office tem um tom irônico e ácido e usa de situações constrangedoras para gerar o humor. O enredo é a gravação de um documentário em escritório de uma empresa que vende papel. Por isso, os personagens conversam com o espectador em depoimentos e olham para a câmera.



O ponto-chave da produção são as personalidades excêntricas e as relações interpessoais dos trabalhadores.









O debate foi comparado à produção nos momentos de silêncio entre os candidatos e quando Bolsonaro tocou o ombro de Lula

Na noite de domingo, The Office ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter ao lado de ‘debate da Band’ e os nomes Lula e Bolsonaro.

O primeiro debate do segundo turno dos presidenciáveis, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), na noite do último domingo (16/10), foi comparado com séries de comédia, como The Office e Fleabag, nas redes sociais. O programa político foi promovido pela TV Band com um novo formato, no qual os candidatos puderam andar pelo estúdio e se aproximarem da câmera.