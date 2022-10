Debate: toque de Bolsonaro no ombro de Lula domina as redes sociais

Lula recebe "tapinha" no ombro de Jair Bolsonaro (foto: Reprodução Redes Sociais)



O momento em que Jair Bolsonaro (PL) tocou Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante o debate na Band, na noite deste domingo (16/10), viralizou nas redes sociais. Os presidenciáveis ficaram em silêncio logo depois, o que foi considerado “constrangedor”.



Este fpi o primeiro confronto direto dos candidatos à presidência no segundo turno das eleições presidenciais.





Bolsonaro tentando tocar o tempo todo no Lula nessa parte do debate, Lula se esquivando o tempo todo dessa tentativa esquisita de contato.#DebateNaBand %u2014 William De Lucca (@delucca) October 17, 2022

%u201CGestos de superioridade%u201D: na comunicação não verbal, colocar as mãos no ombro do outro transmite ar de superioridade.

Se foi intencional, eu não sei. Mas, convenhamos, surtiu o efeito esperado. pic.twitter.com/AEWkQPv3ko %u2014 Fellipe Bambam (@fellipebambam) October 17, 2022

tirando toda maldição de lula depois que o lixo tocou no ombro dele pic.twitter.com/jo96AFwoVQ %u2014 arlequina do lestat %uD83E%uDD91%u2B50%uFE0F1%uFE0F%u20E33%uFE0F%u20E3 (@whokilledisac) October 17, 2022

depois desse toque no ombro se eu sou a janja já deixo o banho de sal grosso trincando no hotel pic.twitter.com/FbC98ZAMhH %u2014 Luiza Sahd (@luizasm) October 17, 2022

Pintou um clima entre as duas tchutchucas da polarização.

Teve até a mão no ombro do meme.#DebateNaBand pic.twitter.com/pl9LBmW8H4 %u2014 Fabio Ornelas %uD83C%uDF39%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7%uD83D%uDCDA (@faornelas) October 17, 2022

O LULA ASSIM TIRANDO A MAO DO BOLSONARO DO OMBRO DELEKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/CQCfX9RcCQ %u2014 %u0618 (@folkstefan) October 17, 2022

maluco realiza o sonho de tocar no seu ídolo pic.twitter.com/pn9uAFrwSr %u2014 f13lzera (@Beppu_Fiel) October 17, 2022

A próxima vez que vc tocar em painho vai ser pra entregar a faixa presidencial. pic.twitter.com/Mrc2FlATwQ %u2014 Janaina Dahoui (@JanaDahoui) October 17, 2022

Lula e Bolsonaro discutiam sobre o escândalo do petrolão, como era chamado o esquema de desvio de verbas da Petrobras. Eles ficaram próximos às câmeras do estúdio da Band. "Estou à sua disposição", disse o petista ao finalizar sua fala.Após um breve silêncio, o atual presidente, que estava atrás de Lula, tocou o concorrente no ombro. “Fica aqui, Lula”, disse. O petista tirou a mão de Bolsonaro e continuou com o discurso.“Me disseram que você era um puxa-saco meu, que todo discurso seu no congresso nacional era falando mal de mim”, disse.Nas redes sociais, perfis pontuaram que o ato de Bolsonaro foi uma estratégia.O candidato do PL também foi elogiado: “Mais alguém acha que o Bolsonaro foi melhor no debate?”, escreveu um perfil na postagem do Estado de Minas sobre o toque em Lula.Outros brincaram com o momento e aconselharam o petista a “tomar um banho de sal grosso caprichado”. “A energia deve ser péssima”, escreveu um perfil na publicação do EM.“Tentando pegar um pouco de inteligência e carisma. Mas não conseguiu”, comentou outra pessoa."Lula se vacina contra veneno”, disse um seguidor. “Eu jogava o terno fora e queimava”, escreveu um usuário no Instagram.Houve quem afirmasse, em tom irônico, que toque foi um gesto de "amizade" escondida entre os candidatos.“Pintou um clima. Ou tá querendo um cargo no governo do novo presidente”, escreveu um perfil, em referência à fala do presidente sobre crianças venezuelanas.“Bolsonaro é apaixonado no Lula!! DIA 30 ele vai votar 13”, frisou outro usuário.