Não está fácil nem para os famosos, hein? Até mesmo a cantora Anitta, de 30 anos, encontrou dificuldades para vender sua mansão localizada no Condomínio Mansões, de casas de alto padrão, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

O local, que foi o refúgio da funkstar de 2014 a 2022, já recebeu hóspedes e convidados ilustres, como Juliette, os integrantes do Black Eyed Peas, Camila Cabello e Drake.

Depois de dois anos disponível para venda, a mansão foi finalmente vendida. Atualmente, devido à sua carreira internacional, Anitta está morando em Miami, nos Estados Unidos, e vem ao Brasil para visitar a família e cumprir com a agenda profissional. Quando volta ao seu país natal, a cantora fica hospedada na nova mansão em São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro, que custou R$9 milhões e conta até mesmo com uma cascata e um riacho dentro da área da propriedade.

Saiba como é por dentro da mansão vendida por Anitta

Com 607,12 metros quadrados, a mansão foi totalmente planejada por Anitta, com espaços que remetem a momentos marcantes da sua carreira. Por isso, o imóvel conta com um estúdio de música.

Lugar onde Anitta fazia suas lives, continha alguns instrumentos Reprodução Com 70 metros quadrados, o quarto principal levava uma decoração “clean” com um toque romântico. Ao lado, o closet onde Anitta guardava mais de mil peças de vestuário, além de 400 pares de sapatos e acessórios.

Revestida com piso de mármore, a sala possuía quatro ambientes com pé direito alto, sendo um deles decorado com um tapete personalizado, desenhado exclusivamente para a cantora pela arquiteta Paula Ambrósio.



A casa ainda conta com um elevador que acessa três pavimentos da casa, sala de jantar com decoração Pop Art, espaço gourmet e um jardim de inverno integrado às salas. Na área externa, é possível conferir a piscina, sauna, banheiras acopladas e um gazebo.

Ambiente destinado a uma decoração no estilo Pop Art Reprodução

A casa ainda conta com um elevador que acessa três pavimentos da casa, sala de jantar com decoração Pop Art Reprodução

Afinal, por quanto foi vendida a mansão da Anitta e quem foi o comprador?

“Encalhada” desde o mês de outubro de 2022, a mansão da cantora estava à venda por R$11,5 milhões. Porém, devido à dificuldade em encontrar alguém que estivesse interessado, o preço caiu e o imóvel foi vendido por cerca de R$8 milhões (ou seja, R$3,5 milhões abaixo do valor inicial) por um comprador anônimo.

Apesar de esse ser um valor relativamente alto, vale mencionar que o Condomínio Mansões conta apenas com imóveis de luxo, que podem chegar ao valor de até R$40 milhões. Além disso, a mensalidade do local é estimada em aproximadamente R$3,2 mil e a residência possui um IPTU anual de cerca de R$27 mil.

É possível perceber que a antiga mansão da Anitta era repleta de artigos decorativos, não é mesmo? Por isso, nos inspiramos também e separamos 5 objetos decorativos para você estilizar o seu ambiente.

5 objetos decorativos para estilizar o ambiente



Fizemos uma lista com 5 objetos que podem ajudar na decoração da sua casa.

1. Relógio de parede

Relógio de parede 40 cm Pelicano Reprodução



Assinado pela equipe T S Design, o relógio Pelicano transforma o décor com personalidade e sofisticação.Aposte na exuberância dos itens Pelicano e leve sua elegância para todos os ambientes da casa. Compre o seu aqui!

2.Vaso de mesa

Vaso 20 cm Orquestra Reprodução



O dinamismo dos detalhes para impactar e traduzir personalidade. Os vasos Orquestra estão disponíveis em dois tamanhos (vendidos separadamente), que podem ser combinados entre si ou com outras peças que transmitam a mesma atmosfera. Aproveite e compre o seu!

3.Quadro Ecoar II

Quadro 82 cm X 1,21 m Ecoar II Reprodução



Formas orgânicas e geométricas em um encontro colorido por tons vintage. Conceituais e repletos de referências, os quadros Ecoar formam dupla perfeita para transformar e surpreender (vendidos separadamente). Artísticas,as ilustrações revelam caminhos, movimento e contraste. Aposte!



4.Tapete Pallaz

Tapete 1,32 m X 2 m Pallaz Reprodução



Ótima opção para compor quartos, escritórios, salas de estar, jantar e home cinema e até mesmo varandas cobertas, ele proporciona, ainda, vantagens como proteger o piso e estabelecer limites no ambiente. Clique aqui e compre o seu!

5.Capa de almofada

Capa de almofada 45 cm X 45 cm Embroidery Trian Reprodução

A beleza do bordado presente no seu décor.As capas para almofadas Embroidery possuem detalhes que trazem toda a exuberância e a riqueza de do trabalho manual para vestir a sua casa e compor, com autenticidade, a sua decoração.Uma ótima opção para quem quer deixar o ambiente acolhedor e convidativo. Aproveite a oferta!

Quer mais dicas relacionadas à vida dos famosos?



Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!



Continue lendo nossas matérias: Dia das Mães: 5 ideias de presentes decorativos para presentear com amor