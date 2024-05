O Dia das Mães está chegando! No dia 12 de maio, muitas famílias celebrarão essa que é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso calendário e do comércio brasileiro.

De acordo com pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), 78% dos consumidores pretendem presentear na data, que deve movimentar R$ 40,21 bilhões no varejo.

De fato, o Dia das Mães é uma ocasião que merece bastante atenção. Encontrar o presente ideal, que esteja de acordo com o estilo de quem o recebe, é um gesto de amor que certamente aquecerá o coração da mulher mais importante da sua vida.

Mas afinal, o que dar de presente no Dia das Mães?

Presentear alguém é muito mais do que um simples gesto: é uma forma de demonstrar afeto, gratidão e reconhecimento por todo o carinho e atenção já prestados. No caso de se presentear a mãe, o mais importante é saber o estilo, os interesses e os gostos pessoais dela, analise quais são seus hobbies e necessidades e tente se lembrar do que ela disse estar querendo ou precisando comprar.

Depois de ter esses pontos em mente, o ideal é estabelecer um valor máximo, considerando seu orçamento, claro. Lembre-se de evitar endividamentos e pesquisar por presentes que estejam de acordo com o seu bolso, combinado?

Para te ajudar nessa missão, separamos 5 dicas de presentes para o Dia das Mães.



5 dicas de presentes bons e baratos para o Dia das Mães

Quer dicas de presentes para aquela mãe que ama objetos de decoração pagando pouco? Então confira nossa lista com cinco opções incríveis!

1) Personalize vários porta-retratos

Uma alternativa clássica e sempre bem recebida: os porta-retratos! Selecione algumas fotos de momentos importantes da família (festas, viagens, comemorações, reencontros…) e coloque nas molduras. Depois, é só se sentar ao lado da mamãe e relembrar todas essas memórias emocionantes.

Porta-retratos Insta O Para Fotos 10x15cm Com Pp 13x18cm Ext. 15x21cm Kapos Branco Reprodução

Gostou da ideia? Adquira seu porta retrato aqui!

2) Dê plantas e flores para colorir o ambiente

Para as mamães que gostam de ter um pedacinho da natureza dentro de casa, presentes como um vaso de planta ou um arranjo floral são perfeitos. Além disso, você pode incrementar o presente com um conjunto de velas perfumadas e óleos essenciais, que ajudam a criar um ambiente ainda mais aconchegante.

Kit com 3 Velas - Scented Candle Set 50g Cada Reprodução



Compre sua vela perfumada aqui!

3) Deixe a casa mais confortável com um novo jogo de cama

Para potencializar o conforto da mãe na hora do descanso, uma boa opção é presenteá-la com um jogo de cama do jeito que ela gosta. Incremente o presente com tapetes, cortinas e toalhas macias.

Jogo de Cama King Percal 180 Fios Buddemeyer Basic Percalle 100% Algodão Penteado Cinza 4 peças Reprodução



Adquira aqui seu presente!

4) Abuse da criatividade escolhendo itens de decoração

Se sua mãe é apaixonada por decoração, aí as opções são muitas: relógio, bomboniere, centros de mesa, quadros, entre outros, são ótimos presentes. Mas antes de decidir pelo presente ideal, considere o estilo da casa, que pode ser mais colorido ou neutro.

Centro de Mesa Decorativo de Cerâmica Banana Leaf Verde 20cm x 20cm x 7cm - Lyor Reprodução



Veja essa opção de centro de mesa incrível!

5) E que tal um jantar especial?

Essa não é bem uma dica decorativa, mas envolve decoração: você pode oferecer um café da manhã, almoço ou jantar especial com aquele prato que sua mãe ama, que tal? E o melhor é que ela ainda pode ficar com os itens postos na mesa, como toalhas, copos, taças, louças e talheres.

E para te ajudar ainda mais na escolha do presente para sua mãe, separamos alguns itens que também são uma ótima opção de presente com um preço acessível.

Quer mais dicas relacionadas a decoração?

Então continue acompanhando os conteúdos da coluna Casa e Decoração. Aqui você encontra dicas incríveis de decoração, reformas, organização, jardinagem e muito mais!



