Após tanto lerem em suas redes sociais pedidos de fãs brasileiros para virem ao país, os americanos do The Offspring finalmente ouviram os chamados! Mas acalme-se, não se trata de nenhum show em solo tupiniquim. A banda de rock da Califórnia lançou recentemente uma música chamada ‘Come to Brazil’, em homenagem ao país e aos fãs brasileiros.





A letra já começa com uma declaração de amor. “Todos os nossos fãs, bom, eles são realmente ótimos / Mas os do Brasil, eles realmente levam o prêmio/ Mandando mensagens o tempo todo, eles imploram, ‘Digam que vão / Digam que vão vir ao Brasil’ / ‘Vocês vão amar as praias, vocês vão amar os biquínis’”, cantam.











A faixa, que integrará o próximo álbum do grupo,“Supercharged”, que será lançado em 11 de outubro, também traz outras referências ao Brasil, como o cumprimento de dois beijinhos na bochecha e as caipirinhas. Eles também dizem ser apaixonados pelos cartões postais brasileiros, "do Corcovado à Amazônia". Ao final da música, fazem um coro de “Olé”, tradicionalmente cantado em jogos de futebol e jingles políticos.









A música faz referência à hashtag #ComeToBrazil, muito usada pelos brasileiros para dizer que amam um determinado artista e o querem fazendo shows no país. O lyric video da canção tem mais de 500 mil visualizações. O clipe também ganhou uma versão em português, com 75 mil visualizações até a publicação desta reportagem.





“Come to Brazil” é a terceira faixa lançada de “Supercharged”. “Make It All Right” e "Light it Up" foram lançadas em julho e agosto, respectivamente.







Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia