A estrela da música pop que diz fazer dinheiro no Only Fans para financiar turnês que dão prejuízo

A cantora Kate Nash disse que acha que ganhará mais dinheiro com a venda de fotos de seu bumbum no OnlyFans do que com seus shows, depois de entrar na plataforma porque é "um momento muito difícil para os artistas fazerem turnês".

Sob o slogan "Butts for tour buses" (Bumbuns para ônibus de turnê), a musicista anunciou na quinta-feira que sua renda no OnlyFans subsidiará seus shows porque "as turnês geram perdas e não lucros".

"Também acho que é um pouco de protesto punk, como mulher, assumir o controle do meu corpo e vendê-lo para poder financiar meu projeto de paixão, que na verdade é minha carreira de 18 anos", explicou ela.

"Quero destacar isso e quero que as pessoas falem sobre isso e que saibam a verdade sobre o que está acontecendo no mercado musical."

Nash, que acabou de encerrar uma turnê de três semanas nos Estados Unidos, começou suas apresentações no Reino Unido em Glasgow, na quinta-feira, e depois seguirá para a Europa. Seu show no Koko, em Londres, está esgotado.

"Estou perdendo dinheiro com essas turnês", disse ela à BBC News.

"A única maneira que encontrei para obter lucro com a turnê é: ou você vai, com sorte, vender camisetas suficientes para cobrir a dívida, ou você corta o salário das pessoas, ou demite a banda e a equipe, ou viaja perigosamente."

Ela não estava disposta a cortar gastos ou a qualidade de seus shows, disse. "Isso me deixa em uma posição em que não estou lucrando com as turnês. Então, isso é um trabalho ou um projeto de paixão?"

Ela também disse que era "um momento importante para que as mulheres assumissem o controle e se sentissem empoderadas" e que, de qualquer forma, ela costumava postar fotos de seu traseiro.

As fotos que ela postou no OnlyFans até agora são reveladoras, mas não explícitas.

"Acho que o traseiro é a combinação perfeita de comédia e sexualidade", disse ela.

"Na verdade, eu gosto de bumbuns. Acho que eles são ótimos. Acho que é engraçado. Gosto de tirar fotos do meu bumbum. Sempre fui um pouco exibicionista. Portanto, vou gostar de fazer isso, e já estou colocando tudo online de qualquer maneira.

"Provavelmente vou ganhar mais dinheiro com isso do que com a música nos próximos três meses."

'Os músicos podem aprender com as profissionais do sexo'

Nash, que lançou seu quinto álbum de estúdio em junho, também disse aos fãs no Instagram: "Não há necessidade de transmitir minha música, estou bem com 0,003 de um centavo por transmissão, obrigado".

No mês passado, a cantora Lily Allen revelou que ganha mais dinheiro vendendo fotos de seus pés no OnlyFans do que com as transmissões do Spotify.

Enquanto isso, nos últimos meses, artistas como Rachel Chinouriri, Ratboy e Liela Moss, cantora do The Duke Spirit, cancelaram turnês, culpando os custos.

Nash destacou uma pesquisa da rede de estúdios de gravação e ensaio Pirate, que disse que a maioria dos artistas não viu um aumento nas taxas de shows nos últimos anos, apesar do aumento nos preços dos ingressos.

"Os preços dos festivais e dos ingressos aumentaram drasticamente, mas o salário dos músicos não", disse ela.

"Portanto, você pode estar tocando em um local que já tocou várias vezes e pode esgotá-lo, [mas] você está recebendo o mesmo valor que recebia há 10 anos, provavelmente. Mas todos os outros custos aumentaram."

Algumas empresas obtêm grandes lucros com a música, assim como alguns "poucos e seletos" artistas, disse ela.

"Mas a maioria está perdendo dinheiro, e também estamos criando um ambiente em que o setor está dizendo que não queremos diversidade na música, porque não queremos que as pessoas da classe trabalhadora possam se dar ao luxo de fazer isso."

Os músicos poderiam seguir o exemplo das pessoas que ganham a vida com a venda de conteúdo sexual em sites como o OnlyFans, sugeriu ela.

"Você tem todo esse controle e decide o que quer fazer e como quer fazer, e as pessoas querem pagar por isso.

"Nós simplesmente não ensinamos nenhuma dessas lições a ninguém com música e arte - que a arte é tão valiosa e tão importante em nossas vidas e tão significativa. Ficamos totalmente felizes em desvalorizá-la.

"Onde podemos aprender com as profissionais do sexo? Talvez possamos aprender algo com esse setor. Como podemos nos capacitar como artistas e assumir um pouco mais de controle?"