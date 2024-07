Deborah Secco está curtindo suas férias na África. Nesta segunda-feira (22), a atriz surgiu com um biquíni super pequeno na beira de uma piscina, levando seus seguidores ao delírio. “Bom dia, Quênia”, escreveu ela na legenda da publicação.

Com a filha Maria Flor, Deborah aproveitou para fazer um safári. As duas também andaram de camelo.

“Essa sem dúvida foi uma das experiências que nunca esquecerei nessa vida!!! A viagem perfeita. Momentos inesquecíveis!!!”, disse ao compartilhar os registros.

Deborah Secco e a filha, na África Reprodução/Redes sociais

A atriz está viajando o mundo com a filha após o fim do casamento de noves anos com o empresário Hugo Moura. Elas já passaram por Fernando de Noronha, Paris, Orlando e Londres.