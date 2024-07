A atriz Esta TerBlanche morreu aos 51 anos. A informação foi confirmada pela afilhada da estrela da novela “All my children”, Barbie Ashley. Esta TerBlanche morreu na última quinta-feira (18/7) e seu corpo foi encontrado dias depois, após ficar incomunicável.











A atriz estava em sua casa, em North Hollywood, Los Angeles, nos Estados Unidos. Nascida na África do Sul, TerBlanche foi encontrada por policiais, após seus funcionários não conseguirem fazer contato com ela. As autoridades informaram que, pelo menos um dia antes de ser encontrada, ela já estava sem vida. A causa da morte não foi divulgada.





Esta começou na carreira artística, após ser coroada Miss Teen South America, em 1991. Ela atuou na novela sul-africana “Egoli - place of gold", que ficou no ar entre 1992 e 1995.











Em 1996, se mudou para os Estados Unidos, onde consolidou sua trajetória como atriz. Entre 1997 e 2001, ela integrou o elenco de “All my children”, onde viveu Gillian Andrassy. A novela ficou no ar até 2013.