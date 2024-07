Morreu, aos 88 anos, neste domingo (21), o ator Iran Lima, que interpretou o personagem “Candinho Manso”, da Escolinha do Professor Raimundo, programa matinal da TV Globo. O artista estava internado no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e foi vítima de complicações de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A morte foi confirmada pela esposa do ator, Lucia Baruffalldi, à reportagem da Super Rádio Tupi.

Iran Lima fez sucesso como o Seu Candinho Manso da Escolinha do Professor Raimundo. Além disso, ele foi diretor dos “Trapalhões”, e dos programas do Chico Anysio e do Jô Soares, e também na Escolinha do Gugu.

Casado há quase 30 anos com Lucia, Iran também teve um relacionamento anterior e ficou viúvo. Com a primeira esposa, ele teve 3 filhos: João Camargo, que também trabalha na TV, Giselle e Verônica. Além da esposa e dos filhos, ele deixa quatro netos e três bisnetos.

O velório do ator será aberto ao público, no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, na Zona Portuária do Rio, a partir das 10h, desta segunda-feira (22).