Joquim Lopes Salgado e Saulo Laranjeira em cena com Carlos Alberto de Nóbrega no programa "A praça é nossa"

São boas as recordações que o ator e humorista Saulo Laranjeira tem do colega Joaquim Lopes Salgado, com quem contracenou no humorístico semanal do SBT/Alterosa “A praça é nossa” por mais de uma década. “Ele era um ser humano incrível, diferenciado pelo seu jeito doce de conversar e pela sua personalidade muito tranquila”, diz Laranjeira.

Morto aos 74 anos, na última quarta-feira (29/5), Joaquim Lopes Salgado já vinha se afastando das gravações na TV por motivos de saúde. A causa da morte, contudo, não foi informada. O corpo do humorista foi enterrado no Cemitério São João Batista, em São José do Rio Preto (SP), na tarde de quinta-feira (30/5).

“O Joaquim estava na ‘Praça’ há muitos anos e, inclusive, participou de muitos quadros do João Plenário. Mas ele já estava doente há algum tempo, por isso nem estava gravando mais. É, realmente, uma perda muito grande”, lamenta Laranjeira. “Agora, é tocar a vida, porque esse é o destino de todos nós”, acrescenta.

Joaquim fez carreira em programas humorísticos do SBT/Alterosa. Em "A escolinha do Golias", interpretou o personagem “Peroba”, que sentava-se atrás de Pacífico (Ronald Golias) e participava de inúmeras tiradas do aluno.

Já em "A praça é nossa", contracenou com diferentes humoristas nos mais diversos quadros. Com o mineiro Saulo Laranjeira, interpretou o assessor do deputado João Plenário em várias esquetes.

"Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT", escreveu a emissora em nota divulgada para a imprensa.

"Um dos mais importantes expoentes da comédia e do humor, abrilhantando as esquetes com sua presença inusitada, arrancando risos do telespectador", acrescenta o texto.

Joaquim também participou dos programas "Viva a noite", "Domingo legal", "Show maravilha", "Casa da Angélica", "Não pergunta que eu respondo", "Ô coitado" e "Meu cunhado". Esteve ainda no elenco de novelas, séries e seriados da emissora.