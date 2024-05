Joaquim Lopes Salgado em cena com Andrea Nóbrega e Carlos Alberto de Nóbrega no humorístico "A praça é nossa"

Morreu nesta quarta-feira (29/5) o ator e humorista Joaquim Lopes Salgado. A informação foi confirmada pelo SBT. A causa da morte não foi divulgada.

Joaquim fez sua carreira em programas humorísticos da emissora de Silvio Santos. Em "A escolinha do Golias", interpretou o personagem “Peroba”, que sentava-se atrás de Pacífico (Ronald Golias) e participava de inúmeras tiradas do aluno.

Já em "A praça é nossa", Joaquim contracenou com diferentes humoristas nos mais diversos quadros. Entre eles, com o mineiro Saulo Laranjeira em esquetes do deputado João Plenário.

"Carismático, divertido, com a arte de fazer graça nas veias, Joaquim marcou o público através de sua trajetória em programas humorísticos do SBT", escreveu a emissora em nota divulgada para a imprensa.

"Um dos mais importantes expoentes da comédia e do humor, abrilhantando as esquetes com sua presença inusitada, arrancando risos do telespectador", acrescenta o texto.

Joaquim também participou dos programas "Viva a noite", "Domingo legal", "Show maravilha", "Casa da Angélica", "Não pergunta que eu respondo", "Ô coitado" e "Meu cunhado". Esteve ainda no elenco de novelas, séries e seriados na emissora.