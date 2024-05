MC Cabelinho se pronunciou nesta segunda-feira (27), depois que uma amiga de Fernanda Campos, ex-affair de Neymar, divulgou uma conversa íntima entre a modelo e o cantor. Em uma série de stories no Instagram, o artista apareceu ao lado de sua namorada, a rapper Slipmami, para mostrar que está tudo bem entre eles.

Além disso, o funkeiro compartilhou um vídeo do jogador Adriano Imperador, usado como meme, para alfinetar a situação. Nas imagens, o atleta diz: “Meu Deus do céu! Como é impressionante, cara, como vocês tentam me derrubar. É impressionante!”.





O incidente começou quando uma amiga de Fernanda Campos expôs prints de mensagens trocadas no início deste mês entre MC Cabelinho e a modelo. Na conversa, o MC escreveu a Nanda: “Dia 14 estou em São Paulo, Show na Vitrinne”. Ela respondeu: “Bora se ver também?”, sugerindo que eles já tinham se encontrado anteriormente.

Em seguida, o funkeiro respondeu: “Sim. Quer ir comigo para o show?”. A influenciadora afirmou que sim. Horas depois, o cantor colocou uma condição: “Só se for de mãos dadas comigo”.

Fernanda não se intimidou e garantiu: “Olha que eu vou, hein!?”. MC Cabelinho perguntou: “Sério?”. “Oxe, claro que é”, confirmou a modelo. O cantor então provocou: “Tu não tem coragem”. A troca de mensagens ocorreu entre os dias 8 e 11 de maio.