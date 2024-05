A Justiça de São Paulo condenou a atriz Samara Felippo a pagar uma indenização por danos morais ao deputado federal Mario Frias (PL-SP), no valor de R$ 15 mil. Os dois contracenaram juntos em Malhação.





O deputado Mario Frias ingressou com a ação judicial após se sentir difamado por Samara Felippo em uma publicação nas redes sociais, na qual alegou ter sido insultado pela atriz com termos pejorativos como “merda”, “jumento” e “palhaço”.

A defesa de Frias argumentou que as ações de Felippo faziam parte de uma perseguição para aumentar sua popularidade e engajamento nas redes sociais.





A atriz se defendeu argumentando que os documentos apresentados pelo deputado não deveriam ser considerados como prova válida devido à impossibilidade de verificação da autenticidade do material. No entanto, o juiz não aceitou a argumentação da defesa da atriz, destacando que as publicações de Felippo não tinham a intenção de criticar um ato específico ou a conduta do autor, mas sim de agredi-lo pessoalmente.