ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - A Globo cresceu em 12% sua receita líquida no primeiro trimestre de 2024 em relação ao ano passado, e obteve uma arrecadação total de R$ 3,7 bilhões. Com isso, a empresa conseguiu um EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) positivo de R$ 812 milhões.





Em comunicado interno enviado na noite da última segunda (27) e obtido pelo F5, a Globo aponta o melhor resultado de EBITDA da empresa em oito anos. Desde 2016, ano de Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro.





As vendas publicitárias para anúncios representaram 64% do arrecadado pela Globo entre janeiro, fevereiro e março. Foram R$ 2,33 bilhões em contratos fechados, inflacionados pelo sucesso do BBB 24 na TV aberta e, especialmente, no digital.





Paulo Marinho, diretor-presidente da Globo, confirma que o reality show e a publicidade em TV aberta foram catalisadores para o desempenho acima do esperado.





"O Big Brother Brasil 24 foi um sucesso e se destacou como a maior audiência de uma final do programa desde 2021, o que segue fazendo da TV aberta uma alavanca que impulsiona a performance de todo o ecossistema Globo, incluindo os canais fechados e os canais digitais", comentou o principal executivo da empresa.





Conteúdo, programação e assinaturas responderam por R$ 1,23 bilhão, cerca de 34% do valor final, com uma subida de 23% na base de assinantes do Globoplay, o serviço de streaming da empresa; e de 61% do Premiere Play, o pay-per-view de futebol online da Globo.





A Globo tem uma expectativa de arrecadar ainda mais no segundo trimestre, graças a eventos esportivos. Mesmo que aumentem custos de operação, a Copa América e a Eurocopa, que vão acontecer em junho, trazem anunciantes e interesse do público em assistir aos jogos das competições de futebol.