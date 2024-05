Madonna está sendo processada por um homem que diz ter sido pego de surpresa pelo conteúdo do show da "Celebration Tour", que passou pelo Rio de Janeiro neste ano. Segundo o site americano The Blast, a ação alega publicidade enganosa e exposição indesejada a conteúdo sexual.





Os shows de Madonna contêm simulações de masturbação, sexo oral e referência aos BDSM (Bondage, Disciplina, Sadismo e Masoquismo), algo que os fãs já sabem e que não é novidade na carreira de 40 anos da artista. Mas o homem alegou, em ação coletiva com indivíduos da Califórnia, que não era o que ele esperava, dizendo que foi exposto a "pornografia sem aviso prévio" e que a cantora deveria ter avisado antes sobre o conteúdo antes de as pessoas gastarem seu dinheiro.





Entre as reclamações, o homem também aponta que o show começou mais de uma hora e meia atrasado, que Madonna estava dublando em partes do show e que ela teria desligado ar condicionado, o que deixou o ambiente quente demais para o público. Ele alega que a artista ignorou as reclamações e disse para as pessoas se despirem.





"Obrigar os consumidores a esperar horas em arenas quentes e desconfortáveis e sujeitá-los à pornografia sem aviso prévio demonstra o desrespeito leviano de Madonna por seus fãs", afirma no processo.

A ação, que também cita a Live Nation e outras organizações envolvidas na "Celebration Tour", pede reembolso pelos ingressos e lucros que Madonna teve com os shows.