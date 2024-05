Esta semana, Marcos Mion e Suzana Gullo foram alvo de uma série de rumores nas redes sociais, após internautas apontaram uma possível traição do apresentador com a atriz Débora Nascimento.

Nessa quarta-feira (29/5), o apresentador resolveu publicar uma foto carregando a esposa no colo, onde aparecem curtindo uma viagem pela cidade de Londres, na Inglaterra, e escreveu: “Gente, 2024! Todo mundo sabe que não dá pra acreditar em tudo que falam na internet! Não foi a primeira fofoca, nem será a última. Seguiremos sempre juntos”, para esclarecer os rumores sobre sua relação com Suzana.

Os dois são casados desde 2005, e juntos tem três filhos: Romeu, de 18 anos, Donatella, de 15, e Stefano, de 14.

Pouco tempo depois de ter feito o post em suas redes sociais negando a traição, Marcos Mion voltou atrás e editou a legenda e mudou para o seguinte: “(mudei a legenda pro que interessa! Vibrar sempre na energia do amor verdadeiro!)”, escreveu o famoso.

Outro comentário que chamou atenção foi o de sua esposa Suzana Gullo que resolveu falar, de forma enigmática, sobre provar do “próprio veneno”: “‘Com a oração de São Bento nos protegendo sempre, ‘beba tu mesmo o teu veneno’. Amém’”, comentou a designer.

Relembrando a história… O boato sobre a possível traição começou durante o fim de semana, após o apresentador Leo Dias comentar que um famoso apresentador teria traído a esposa com uma atriz. Ainda de acordo com o jornalista, o caso aconteceu durante uma viagem de trabalho no exterior, e a cena foi presenciada por pessoas do ciclo de amizade do artista, além de pessoas próximas à esposa.