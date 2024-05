Parece que MC Binn já superou Giovanna Lima e está vivendo um novo romance, e a novidade foi revelada por sua própria mãe, Mariza Ventura, durante uma sessão de perguntas no Instagram.

Mariza deixou escapar que a escolhida de seu filho é uma pessoa “linda”. “Eu não posso contar quem é, mas em breve ele mesmo vai dizer. Ele trouxe aqui em casa para eu conhecer e adorei ela. Uma moça linda e que está fazendo o Binn feliz”, compartilhou a mãe do cantor.

De acordo com informações do jornal "Extra", a pessoa em questão é Ana Laura Marques. Residente em Bauru, no interior de São Paulo, Ana Laura está junto com o ex-BBB há pouco mais de um mês.

Ana Laura, de 23 anos, está em formação como tatuadora e é uma atleta versátil, praticando futevôlei, jiu-jitsu, surfe e tiro.