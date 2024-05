Lançado em 1983, "He-Man e os defensores do universo” marcou a vida de jovens e crianças daquela época. Quarenta anos depois, o herói está de volta no live-action “Mestres do universo”.





Segundo a revista americana Variety, o ator britânico Nicholas Galitzine, de 29 anos, que foi destaque em “Vermelho, branco e sangue azul" (2023) e no romântico “Uma ideia de você” (2024), interpretará o príncipe guerreiro no nova longa, cuja estreia nos cinemas está prevista para 5 de junho de 2026.





"Estou muito orgulhoso de anunciar que interpretarei Adam, o príncipe de Eternia (o He-Man) em 'Mestres do universo'", postou Nicholas em seu perfil oficial no Instagram. "Há muito tempo sonho interpretar alguém com coração, humor e heroísmo. Mal posso esperar para começar", afirmou.







Na "briga" pelo papel, o britânico "derrotou" Noah Centineo, de “Para todos os garotos que já amei” (2018), e Kyle Allen, de “Amor, sublime amor” (2021), nomes cotados para viver He-Man.







A direção ficará a cargo do cineasta e animador estadunidense Travis Knight, diretor de "Kubo e as cordas mágicas" (2016), "Bumblebee" (2018) e “The boxtrolls” (2014), que lhe rendeu indicação ao Oscar de 2015 na categoria Melhor filme de animação.





O roteiro será assinado por Chris Butler, indicado ao Oscar de Melhor filme de animação, em 2013, com "ParaNorman".

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria