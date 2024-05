O divertido banco de “A praça é nossa” tem novo frequentador. Seu Giuseppe, personagem do humorista Iran Thieme (o Santos do “Programa do Ratinho”), agora vai bater ponto na atração comandada por Carlos Alberto de Nóbrega às quintas-feiras, a partir das 23h, no SBT/Alterosa.

Na noite de hoje (30/5), os dois conversam sobre os planos do velhinho de fazer compras no Mappin, loja de departamento que fechou há vários anos. Outros convidados de Carlos Alberto nesta quinta-feira são Elvira Liza (Bibi Graça), Bob Robert (Davi Novaes) e Waldisney (Pedro Lemos), o vilão da novela “As aventuras de Poliana”.