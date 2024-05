A socialite Paris Hilton está de volta ao mundo da música. Nesta quinta (30/5), a norte-americana de 43 anos anunciou o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, “Infinite icon”, para 6 de setembro, em publicação no seu perfil oficial no Instagram.





Em 2006, a artista fez sua estreia com o disco “Paris” e revelou o hit “Stars are blind”, que acumula mais de 70 milhões de reproduções nas plataformas de música. Apesar dos anos sem novos sucessos, a socialite permaneceu trabalhando como DJ em festas ao redor do mundo.





Recentemente, Hilton foi convidada a participar do álbum “Reasonable woman”, da britânica Sia, em que colaborou com a faixa “Fame won’t love you”. Há alguns meses, a norte-americana revelou que Sia seria a produtora executiva de seu novo trabalho .





O primeiro single do álbum já foi lançado em junho do último ano, com o nome de “Hot one”. Em uma estética futurista, colorida de muito rosa, Paris Hilton, agora casada e mãe de dois filhos - Phoenix, de 1 ano, e London, de 6 meses, gerados por barriga de aluguel -, revela pronta para o retorno.