SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em entrevista ao videocast Desculpa Qualquer Coisa, Bruno Mazzeo afirmou que o pai, Chico Anysio (1931-2012), apesar de ter ganho muito dinheiro, não deixou nada de herança e que ele tinha um caderno com nomes de pessoas que gostava de ajudar financeiramente.





"Não deixou dívida, mas não deixou herança. As dívidas foram feitas depois que ele morreu. O desprendimento dele com dinheiro era uma loucura. Ele não gastava com luxo. Tinha cavalos no jóquei, que ele amava. As pessoas tinham quatro, ele tinha 80. Mas as pessoas enrolavam ele, ele acreditava. Ele tinha um caderno descoberto depois que ele morreu, com uma lista de pessoas que ele ajudava", contou.





A herança de Anysio virou assunto nos últimos anos, apesar de Mazzeo não poder dar muitos detalhes, pois esse caso é tema de uma ação judicial. Isso porque Chico teria um patrimônio de R$ 20 milhões quando morreu. O espólio dele até hoje segue em disputa. A viúva, Malga di Paula, foi declarada inventariante do marido.





Mas em 2017, Mazzeo entrou na Justiça e conseguiu assumiu essa função ao alegar incompetência de Malga para isso. E afirma que naquele momento teria encontrado a conta sem dinheiro.





Em 2020, o testamento deixado acabou anulado por excluir um dos filhos, o ator Lug de Paula. Ele interpretava o Seu Boneco na Escolinha do Professor Raimundo.





Em outubro do ano passado, Malga, a viúva de Chico Anysio, afirmou que, apesar da longa batalha na Justiça pela herança do ator, gostaria de se reencontrar com os filhos do artista. Ela foi casada com Chico por 15 anos, até a morte dele, em 2012.





Em entrevista ao Domingo Espetacular (Record), ela disse que queria provas de que havia roubado o artista e reafirmou que não recebeu nada dos bens deixados pelo ator.





Em agosto daquele ano, Nizo Neto, um dos herdeiros de Chico, disse que o pai não havia deixado bens materiais a ele a não ser documentos pessoais.