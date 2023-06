Heloisa Périssé revela planos para encerrar carreira e fala sobre câncer

677

A atriz tem mais de três décadas de carreira. (foto: Instagram/Reprodução)

Heloisa Périssé, aos 56 anos, com mais de três décadas dedicadas à atuação na televisão e no teatro, compartilhou seus planos futuros para encerrar sua longa carreira. A atriz também relembrou sua luta contra um câncer nas glândulas salivares. Em conversa com a jornalista Patrícia Kogut, Heloisa afirmou que, em algum momento, deseja atuar por trás das câmeras, escrever livros, produzir podcasts e dirigir seus próprios projetos.





Reconhecida como uma das atrizes e humoristas mais queridas do Brasil, Heloisa mostrou interesse em trabalhar com jovens, descobrindo novos talentos e montando peças teatrais. Ela expressou gratidão à TV Globo por sua trajetória na emissora e afirmou que agora é hora de buscar novos desafios e realizar projetos igualmente incríveis.





Ao falar sobre a possibilidade de retorno do câncer, Heloisa demonstrou fé e coragem, afirmando que não tem medo de morrer e que não cogita essa situação. A atriz segue na busca por novos talentos e projetos inspiradores.





Sua filha, Luisa Périssé, também seguiu a carreira de atuação, e Heloisa comentou sobre sua influência no trabalho da filha. Ambas atuarão juntas em uma peça inspirada no universo de Detetives do Prédio Azul. Heloisa mencionou a presença de outros artistas talentosos na família, como Chico Anysio e Bruno Mazzeo, mas destacou sua participação diária na vida da filha como um fator importante em seu desenvolvimento.