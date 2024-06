RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A apresentadora Eliana confirmou pela primeira vez, que está se transferindo para a Globo. Por meio de seu Instagram, ela respondeu um seguidor que desejou muita sorte em uma possível caminhada profissional na nova emissora.





"Eliana que você tenha muito sucesso na TV Globo. Chegou seu momento, loira. Novos desafios. Você vai brilhar muito!", publicou um seguidor. Eliana respondeu logo: "Muito obrigada".





No início de abril, Eliana anunciou que iria deixar o SBT em junho de 2024. Em nota, as assessorias da apresentadora e da emissora informaram que vínculo foi encerrado de forma "mútua e amigável". Após 15 anos de casa, Eliana decidiu não renovar o contrato com a empresa de Silvio Santos, já que "era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais".





O último programa de Eliana no SBT irá ao ar em 30 de junho, quando termina seu contrato com o canal de Silvio Santos. Com a mudança, Eliana vai encerrar sua segunda passagem pela emissora.

Então como cantora de um grupo infantil, Eliana foi revelada após ser descoberta por Silvio, em 1991. Logo em seguida, a loira estreou como apresentadora infantil. Ficou na TV até 1998, quando se transferiu para a Record. Ela retornou ao SBT em 2009, novamente pelas mãos do dono da emissora. Segundo o F5, Eliana será anunciada como contratada da Globo no início de julho.