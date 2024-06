RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Preta Gil segue internada para tratamento de infecção urinária devido a um cálculo renal. A cantora está na Clínica São Vicente, na Gávea, na zona sul do Rio.





Neste sábado (8), a equipe da artista postou um comunicado informando que Preta está bem e, em breve, voltará aos compromissos profissionais.





"Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clinica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Devido a isso, a artista precisou cancelar sua agenda de shows desse final de semana no Presença Festival e Festival Salve o Sul".





"Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais", diz a nota.





Por conta do problema de saúde, ela cancelou todos os shows que faria neste final de semana. Em dezembro de 2023, Preta finalizou seu tratamento contra um câncer de intestino. Ela teve parte do trato intestinal reconstruído cirurgicamente.





Na ocasião, a cantora informou que passaria os próximos cinco anos em acompanhamento médico, "como é comum para pacientes oncológicos como eu", disse.