A apresentação do cantor Lulu Santos prevista para acontecer no festival João Rock neste sábado (8/6) foi cancelada após o cantor passa mal em sua casa na Zona Sul do Rio de Janeiro, na noite de sexta-feira (7).





Segundo a nota, Lulu sentiu um mal-estar em sua casa na tarde de ontem, quando deu entrada na Clínica São Vicente, no Rio. Por orientação médica, o cantor permanecerá internado em observação clínica nas próximas 48 horas. Ele está sob cuidados médicos e com quadro de saúde estável.

Por causa disso, as apresentações no João Rock e no festival Salve o Sul, essa marcada para domingo (9), precisaram ser canceladas.