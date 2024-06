A atriz Luana Piovani expressou sua admiração pelo Festival WeHoo por ter decidido cancelar o show do rapper Oruam, devido às suas posições em relação à PEC da privatização das praias brasileiras. Em suas redes sociais, nesta quinta-feira (6), Piovani compartilhou a nota oficial do evento, que explicava que a decisão foi motivada pelos “posicionamentos e declarações do artista”.

“Parabéns, Wehoo Festival! E contem comigo”, declarou Piovani em seus stories no Instagram.

Vale ressaltar que, após receber a notícia do cancelamento de sua participação, o cantor reagiu com indignação e até incentivou os seus fãs a atacarem o festival. No X, antigo Twitter, Neymar também se pronunciou sobre o incidente. “Meu mano, Oruam, está contratado pro show que vou fazer. Estamos juntos”, disse, acompanhado de emojis chorando de rir. Tudo isso ocorreu após o rapper sair em defesa do jogador de futebol em sua disputa com Luana sobre a privatização das praias.

