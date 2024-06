Cadu Bruno - Tupi FM

A atriz Luana Piovani respondeu o ex-marido, Pedro Scooby, nas redes sociais na manhã deste sábado (8/6). A atriz compartilhou trecho de uma entrevista concedida pelo surfista, que afirma que ela sente “ódio” e que “começou a bater muito” nele.

“Ela tem um ódio de mim e ela tem um poder muito grande na internet, que é a Luana. E ela começou a me bater muito, mano, na internet. E tipo, hoje em dia quem te julga não é mais o juiz. Hoje em dia quem te julga é a internet, mano. Eles vão lá no seu patrocinador e começam a mandar mensagem ‘esse cara é um merda’”, disse Pedro Scooby.

Luana respondeu o ex-marido e disse que apenas fala a verdade, ainda citando outro ex, Dado Dolabella. “Falar a verdade é beeem diferente de bater. Um homem já me bateu, e a sua ex-mulher sempre falará as verdades. Coisas bem diferentes. Por isso, se liga. Fez (merda), conto mesmo! Pra gente ver a real cara dos alecrins dourados”.