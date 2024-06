Jota Quest agita público na esplanada do Mineirão com sucessos do primeiro álbum

A banda Jota Quest voltou às origens na noite deste sábado (8/6) ao se apresentar na esplanada do Estádio Mineirão, em Belo Horizonte. Além de cantar os clássicos da carreira, o grupo, diante de 12 mil pessoas pagantes, incentivou ações de caridade.

O projeto anseia por “Dias melhores” para o Rio Grande do Sul, pelas perdas no estado em decorrência da catástrofe climática.

O show faz parte da turnê “Jota25”, iniciada em julho de 2022, depois de uma pausa durante a pandemia de COVID-19, para marcar os 25 anos do álbum de estreia “J. Quest” (1996). No ano passado, os mineiros gravaram um DVD ao vivo em um estádio de Porto Alegre e, devido ao sucesso da apresentação, decidiu prolongar as comemorações e rebatizar a turnê para “Jota25 Arenas”.

As apresentações ganharam um novo formato, adequado para grandes públicos, com muitos efeitos visuais de última geração, e traz no repertório hits do passado e as novidades do recém-lançado álbum “De volta ao novo”.

Essência mineira pelo Brasil

Com a mesma formação desde os tempos das festas universitárias e dos galpões da Avenida dos Andradas, a banda mineira se mantém fiel à sua essência. Desde a estreia em julho de 2022, a turnê “Jota25” acumula mais de 150 apresentações, com público superior a 700 mil espectadores no Brasil.

Um dos momentos de destaque no país foi o show de gravação do DVD “Jota25 Beira Rio”, realizado em Porto Alegre e que atraiu mais de 30 mil pessoas e teve transmissão ao vivo. A banda mineira segue agora para a capital paulista, onde vai se apresentar no estádio Allianz Parque para um público estimado de 40 mil fãs.