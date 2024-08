Vanessa Ataides, a brasiliense que ficou famosa por ter o bumbum de 126cm, sendo o maior do país, negou uma proposta para um encontro com um jogador do Flamengo. Entretanto, a morena aceitou vender para o atleta uma calcinha usada pela quantia de R$ 4 mil.

"Ele queria um encontro íntimo. Recusei de cara. Então, pediu para vender uma calcinha que usei para produzir conteúdos por quatro mil. Então topei e enviei pelo Correio", comenta a moça, que não quis entregar a identidade do rapaz.

Agora, a influenciadora tomou gosto pela coisa e quer vender novas peças. "Estou vendendo meu estoque, mas pretendo aumentar o preço, já que é uma lembrança minha bem especial. Muita gente tem esse fetiche e não vejo problemas em vender, já que há compradores", finaliza Vanessa Ataides.