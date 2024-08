Nesta quinta-feira (15/8) é comemorado o dia nacional dos solteiros. A data coincide com o feriadão em BH. Por isso, o bar Jângal, localizado na região centro-sul da capital, resolveu criar uma festa em que a paquera rola solta: a festa Tinder.





Essa é a terceira edição da festa, que contará com correio elegante para mandar aquela cantada no crush. O bar também anunciou que oferecerá adesivos para o público, que podem ajudar na hora do flerte. O cliente pode escolher entre o adesivo vermelho escrito “nem rola”, para quem não está em busca de paquera; o amarelo escrito “quem sabe”, para quem quer bancar o difícil; e o verde com a frase “tô na pista”, para quem quer curtição.





Além da paquera, a noite também é uma opção para quem quer conhecer gente nova e dançar até não aguentar mais. A noite vai ser animada com o show da Banda B e as batidas do DJ Adãozinho. E para entrar no clima do rolê tem promoções até às 19h, com rodada dupla de chopp, de Xeque Mate e de drinks selecionados.











A casa abre às 18h e tem entrada gratuita até às 20h, mediante retirada de ingressos. Após esse horário, os ingressos custam R$ 25, e também podem ser adquiridos no Sympla. O Jângal fica na Rua Outono 523, no bairro Cruzeiro.