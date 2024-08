Que a BH é a capital dos botecos todo mundo sabe. Mas além dos petiscos com cerveja, a cidade tem muito mais a oferecer. Você sabia que BH tem uma programação repleta para quem gosta de agito e quer curtir uma baladinha? Confira algumas opções para cada dia da semana.





Segunda-feira

Que tal curtir um samba em plena segundona? Essa é a programação do HeinekCar, que promove a “Segundinha do Akatu” todas as segundas-feiras, de 19h às 1h. O bar também realiza rodas de samba às sextas-feiras. Tudo isso com drinques, cervejas, porções e espaguete para animar ainda mais.





Serviço:

HeinekCar

Endereço: Rua Antônio Bandeira, 31 – Tupi

Valores: Segundinha do Akatu – Feminino | Entrada off e lotes a partir de R$ 20

Masculino | Lotes a partir de R$ 30







Intitulando-se a melhor segunda-feira do Brasil, o Boi Zeca Espeteria recebe uma atração musical diferente a cada semana. Tem funk, pagode, samba e muito mais para entrar a semana no clima de curtição e paquera. A noite começa às 19h e vai até 3h da madrugada.





Serviço:

Boi Zeca

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 1720 - Caiçara

Valores: Gratuita até às 22h, depois, o ingresso é R$ 20











Terça-feira





Um rolê em que você só descobre a programação e o local um dia antes. Esse é o Tranquilo, projeto que conecta artistas independentes ao público, com shows secretos toda terça-feira à noite.





Serviço:

Tranquilo BH

Endereço: Varia a cada semana

Informações: Pelo WhatsApp







Terça-feira é dia de samba no Bolota’s Bar, com direito a combo de cerveja e lambe lambe. O local tem ainda um cardápio de boteco raiz para beliscar no rolê. Os sambas também acontecem aos sábados e domingos.





Serviço:

Bolota’s

Endereço: Rua Mármore, 397 - Santa Tereza

Valores: Entrada gratuita





Para quem quer soltar a voz, uma boa opção é o Jangal. A casa tem programação a semana toda, mas terça é dia de karaokê. Perfeito para curtir com os amigos, de 18h a 0h30.





Serviço:

Jangal

Endereço: Rua Outono, 523 - Cruzeiro

Valores: R$ 10





Para dançar agarradinho com o crush ou curtir um rolê raiz, a pedida é a Querida Jacinta. Toda terça, a casa recebe uma programação especial de forró, a partir das 20h.





Serviço:

Queria Jacinta

Endereço: Rua Grão Pará, 185 - Santa Efigênia

Valores: R$15 até às 21h e R$25 após às 21h





Quarta-feira

Cada semana, o Santo Boteco tem uma programação diferente, mesclando choro, samba e MPB. Para deixar tudo ainda melhor, o bar oferece promoção de gin e Moscow mule.





Serviço:

Santo Boteco

Endereço: Rua Major Lopes, 4 - São Pedro

Valores: Entrada gratuita





De volta para o futuro: bares que fizeram sucesso no passado reabrem em BH







Para curtir um rock no meio da semana, a pedida é o Jack Rock Bar, que tem shows ao vivo de quarta a domingo. Com bandas independentes e covers, é um ótimo local para bater cabelo, tomar uma gelada e jogar sinuca. O rolê começa às 21h e vai até às 3h.





Serviço:

Jack Rock Bar

Endereço: Avenida do Contorno, 5623 - Funcionários

Valores: R$ 35





Outro lugar que já dá play no final de semana em plena quarta-feira é a Dduck. Com muita música pop, o local é uma boa pedida para a paquera. A programação começa às 23h e termina às 5h.





Serviço:

Dduck

Endereço: Rua Pernambuco, 1316 - Funcionários

Valores: Entrada gratuita até meia-noite. Depois, o ingresso é R$ 20.





Quinta-feira

A Quinta Sertaneja é o carro chefe do Canabrava Alberto Cintra. Além de música ao vivo, o rolê – que começa no happy hour – tem também DJs para animar a noite, que só acaba às 3h. A casa também tem promoção, com chopp a R$ 5,99 e rodada dupla de caipirinha, até as 22h.





Serviço:

Canabrava Alberto Cintra

Endereço: Rua Alberto Cintra, 85 - União

Valores: entrada gratuita





Começando a programação do fim de semana, a Major Lock Pub realiza a Quinta-feira dos Dinossauros. O rolê é a pedida para quem sente falta de uma balada para dançar, se divertir e rever amigos, e conta com shows especiais e DJs. O evento começa às 19h e vai até 2h da manhã.





Serviço:

Major Lock Pub

Endereço: Rua dos Guajajaras, 842 - Centro

Valores: R$ 30





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Sexta-feira

Sextou, bebê! E o que não faltam são opções para curtir a sexta-feira. Com a pista quente e um Xeque Mate gelado, a Mascate é o point para curtir com a galera e até dar uns beijos. Quem anima o local são DJs, com rolês que começam às 19h e vão até as 3h.





Serviço:

Mascate Runeria

Endereço: Avenida do Contorno, 1790 - Floresta

Valores: alguns eventos têm entrada gratuita, enquanto outros pedem ingresso. A dica é ficar de olho nas redes sociais da casa





Dentro do Edifício Mariana, a casa Bolota Show recebe artistas de forró, piseiro e muito mais. Além de dançar, dá pra curtir com cervejas, drinks e porções.











Serviço:

Bolota Show

Endereço: Avenida Afonso Pena, 526 - Centro

Valores: R$ 9,99 até às 22h. Após o horário, o ingresso é R$ 15 para mulheres e R$ 20 para homens





O Buritis vira uma grande roda de samba toda sexta, no Praia Buritis. O evento, chamado Nosso Samba, é point da galera. A noite começa às 20h e acaba 3h da madrugada.





Serviço:

Praia Buritis

Endereço: Rua Moisés Kalil, 209 - Buritis

Valores: A entrada é gratuito até às 21h, após o horário é R$ 25

Sábado

Para curtir com a família inteira, o Mamão com Açúcar é um lugar especial. Com os pés na areia, o local recebe Samba da Januária para os palcos todo sábado à noite, sempre com um convidado super especial.





Serviço:

Mamão com Açúcar

Endereço: Avenida Assis Chateaubriand, 577 – Floresta

Valores: Cobrança de couvert opcional







Pra quem curte comida japonesa e música animada, o Dome Lounge Bar é a pedida. Cada semana, o público confere uma programação diferente, que começa 19h e acaba às 4h.





Serviço:

Dome Lounge Bar

Endereço: Avenida Presidente Carlos Luz, 847 - Alto Caiçaras

Valores: Entrada gratuita até às 22h. Após o horário, o preço é R$ 20 para mulheres e R$ 30 para homens





Quando o assunto é rock’n’roll uma boa pedida é o Underground Black Pub. o local recebe bandas cover e grandes nomes do rock nacional.





Serviço:

Underground Black Pub

Endereço: Avenida Itaú, 540 - Dom Cabral

Valores: A depender do evento





Eleito o segundo melhor bar de BH pelo TripAdvisor, o Laicos agita o público com DJs variados. Além da música, o local tem ótima carta de drinks e um espaço super instagramável.





Serviço:

Laicos

Endereço: Rua Sapucaí, 157 - Floresta

Valores: Entrada gratuita

Domingo





Domingo é dia de samba em BH! O Bar do Cacá é uma casa super tradicional, que traz o samba de raiz para o bairro São Paulo há mais de trinta anos. O espaço abre às 17h30 e só fecha às 23h.





Serviço:

Bar do Cacá

Endereço: Rua Andiroba, 20 – São Paulo

Valores: R$ 20





Na região da Pampulha, o Deu Samba leva o pagode para outra categoria, com música ao vivo e visual de tirar o fôlego. O evento acontece às 15h30 e termina às 21h30.





Serviço:

Deu samba

Endereço: Avenida Fleming, 315 - Ouro Preto

Valores: Entrada gratuita, mediante nome na lista, pelo WhatsApp





Pra ficar de olho

BH tem muitos outros lugares que entregam agito para a cidade, mas que não têm uma programação fixa. Vale a pena ficar de olho para acompanhar a programação.



Confira algumas sugestões: Galpão 54, Aquilombar, Autêntica, Matriz, Gruta, Alpendre, A Obra, Spot, Deputamadre, Mira, No Alto, Casa Sapucaí, 80 bar, Área 51, Sula, Casa Rosa do Bonfim, Arena Ataíde e Quintal da Jabu.