O perfil da bebida Xeque Mate, nascida e produzida em BH, anunciou, nesta segunda-feira (1º/4), o lançamento de um novo sabor. A bebida mista de chá mate, limão, rum e guaraná vai ganhar a versão saborizada de pistache, sabor em alta em doces e sobremesa. Claro que a “novidade” não passou de uma mentira de primeiro de abril feita pela marca.

“Sabor real em cada gole: Xeque Mate Pistache! Experimente a revolução do sabor com Xeque Mate Pistache. O sabor que você ama com aquele toque de pistache que é puro luxo. Cada gole é um brinde à vida que a gente merece!”, diz a legenda da publicação. O post nas redes sociais ainda mostra a imagem da lata do produto.

A publicação deixou muitos seguidores confusos. Alguns já comemoravam a novidade, enquanto outros estranhavam a combinação de pistache. Mas um comentário da marca esclareceu que era, na verdade, uma pegadinha. “É verdade esse bilete (sic)”, escreveu, em referência ao meme em que um garotinho se passa pela professora para faltar à aula e termina o bilhete com a frase que viralizou.

O Xeque Mate nasceu em 2015 e rapidamente fez sucesso nos bares belo-horizontinos. Em 2024, a bebida conquistou outros estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, se tornando a bebida do carnaval deste ano. A partir da bebida à base de rum, nasceram outras bebidas, como a Maré, à base de frutas, os runs Mascate e também a Mascate – casa de entretenimento da marca.

Uma frase no site da marca explica que um novo sabor poderia sim acontecer, o que daria mais veracidade para a história publicada hoje. “Até onde vamos? Nossa criatividade é infinita e vamos continuar surpreendendo todo mundo que experimentar”, diz o site.

Mas, mesmo sendo mentira, muita gente pediu para que a marca realmente lance o produto. “Pior que eu compraria”, disse um perfil. “Meio que essa pegadinha de dia da mentira serviu de teste de aceitação do público para um lançamento futuro. Pode lançar, os sommeliers de pistache estão prontos”, pediu outro.

“Quase me pegaram nessa mentirinha ein xeque mate, não mexe com meu coração assim não”, escreveu um internauta. “Deu certo, pode lançar de verdade que vamos estar tomando sim”, garantiu outro.