Em retrospecto, como analisa as cinco temporadas de “Sob pressão”, do início ao fim?



Lucas Paraizo - Essa resposta é imensa (rs). Mas, em resumo, acho que o “Sob pressão” imprimiu na TV uma saúde pública brasileira e personagens brasileiros com uma dramaturgia humanista. Tentamos escapar dos clichês sem subestimar as emoções e o entendimento do público. Nosso sistema de saúde é falho, mas tem muitas coisas boas. Assim como nossos personagens e os espectadores da série "Os outros". Nossa tentativa foi não julgar, mas mostrar os dilemas, as ambiguidades, as dificuldades, superações e sofrimento de nossos heróis.





O que foi mais desafiador ao mostrar, na última temporada, o que acontece com a saúde dos médicos?



Lucas Paraizo - Quando decidimos que a quinta temporada seria a última, era inevitável falar da saúde dos médicos e da ‘conta que chega’ para quem vive sob pressão. Focamos em mostrar as consequências de não cuidar de si, como acontece com os profissionais da saúde, espelhos da sociedade. E mostramos a importância do primeiro cuidado de todos, que é o seu próprio. Só assim você será capaz de cuidar do outro.



E sobre o último episódio? O que prevaleceu?

Lucas Paraizo - Fui muito criticado por terminar a série com o casal protagonista separado. Carolina (Marjorie Estiano) e Evandro (Julio Andrade) foram o pilar do “Sob pressão”. Eles se beijam no primeiro episódio e terminam a relação no último. É uma história de amor em cinco temporadas. Com seus altos e baixos, alegrias e tristezas, saúdes e doenças. E um transformou o outro, como deve ser. Não precisamos ter tanto medo de lidar com o fim de um relacionamento se a relação foi profunda e verdadeira. Prevaleceu o amor dos dois pela medicina e pelo filho que tiveram.

Quais os retornos mais marcantes que teve?



Lucas Paraizo - Fico impressionado com o alcance da série. Mesmo com o sucesso de “Os outros”, “Sob pressão” continua tocando o público. Recentemente participei de uma conferência sobre ‘séries de conforto’, tendência atual aos temas leves e ‘feel good’ no audiovisual. Confesso que achei que tinha sido convidado para uma roubada. Mas o público que estava no debate trouxe uma nova perspectiva: há muito conforto, sim, em “Sob pressão”, principalmente quando os médicos fazem de tudo para salvar vidas e conseguem. Fiquei emocionado com essa compreensão. “Sob pressão” sempre foi uma série de afirmação da vida.

O que aconteceria se os moradores dos condomínios de “Os outros” precisassem de atendimento médico da equipe de “Sob pressão”? Como seria a interação entre eles?



Lucas Paraizo - A primeira coisa que os médicos do “Sob pressão” dariam para os personagens de “Os outros” seria uma dose de ansiolítico na veia (rs).

"SOB PRESSÃO"

Série brasileira com cinco temporadas, disponível na plataforma Globoplay. Criação: Luiz Noronha, Claudio Torres, Renato Fagundes e Jorge Furtado. Escrita por Jorge Furtado, Lucas Paraizo, Antonio Prata, Marcio Alemão e André Sirângelo. Direção: Andrucha Waddington, Mini Kerti, Rebeca Diniz, Julio Andrade e Pedro Waddington. Com Marjorie Estiano, Julio Andrade, Drica Moraes, Marcelo Batista, Pablo Sanábio, Stepan Nercessian, Fernanda Torres, Heloisa Jorge, Bruno Garcia e Humberto Carrão, entre outros.