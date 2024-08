O longa “Ainda estou aqui”, dirigido por Walter Salles, foi selecionado para mais dois eventos internacionais: Festival de Nova York e Festival de San Sebastián.

Na 62ª edição do NYFF, que será realizada de 27 de setembro a 13 de outubro, o filme brasileiro será exibido na sessão Spotlight, no Lincoln Center. Já na a 72ª edição do evento espanhol, que ocorre entre 20 e 28 de setembro, “Ainda estou aqui” poderá ser visto na Mostra Perlak, fora de competição.

A produção nacional fará sua estreia mundial na competição oficial do 81º Festival de Cinema de Veneza (30 de agosto a 9 de setembro), na Itália, e, em seguida, terá sessão no Festival de Toronto (5 a 15 de setembro), no Canadá.

Anos de chumbo

Protagonizado por Fernanda Torres e Selton Mello, com participação especial de Fernanda Montenegro, o longa é uma coprodução entre Brasil e França. “Ainda estou aqui” se inspira no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva sobre a história de sua família.

O relato começa no início dos anos 1970, quando um ato de violência muda a história dos Paiva para sempre, com o desaparecimento do patriarca Rubens. Livro e filme retratam o ponto de vista daqueles que sofreram perdas causadas pelo regime de exceção, mas não se dobraram diante da ditadura militar brasileira.