Os contos de fadas sempre encontram novas formas de encantar o público. Prova disso é a comédia romântica “Princesa adormecida”, adaptação do livro da mineira Paula Pimenta, que estreia nesta quinta-feira (15/8) nos cinemas de BH e região metropolitana. A direção é de Cláudio Boeckel, com Pietra Quintela no papel principal.



Pela segunda vez chega à telona um romance de Paula Pimenta para a série “Princesas modernas” (Galera). Lançado em 2019, “Cinderela pop”, protagonizado por Maísa Silva, atraiu cerca de 500 mil espectadores às salas de cinema. Conhecida por levar elementos mágicos à realidade das garotas do século 21, a mineira vendeu 2 milhões de exemplares desde o best-seller “Fazendo meu filme” (2008).



Inspirado em “A bela adormecida”, o novo longa-metragem – parceria da produtora Panorâmica com Manequim Filmes e Warner Bros Discovery – transporta o conto de fadas para o mundo moderno.



Na trama, a adolescente Rosa (Pietra Quintela), ao completar 16 anos, descobre ser a princesa de um reino distante.



Criada por três tios superprotetores, Rosa leva uma vida aparentemente comum, mas vê sua rotina se transformar totalmente ao perceber que história que sempre ouviu sobre uma garota chamada Áurea é, na verdade, sua própria história.

Jornada pessoal

A partir daí, Rosa lida com mistérios e ameaças, apaixona-se por Phill (Guilherme Cabral) e enfrenta uma vilã determinada a se vingar dela. Temas universais, como identidade, liberdade e transição para a vida adulta, são abordados no filme.

“A história de Rosa é sobre descobrir a própria verdade, valorizar a proteção e a família, lutar pelos sonhos. Espero que os jovens se identifiquem com essa jornada e se inspirem a perseguir os próprios sonhos, mesmo diante dos desafios”, afirma Paula, revelando o desejo de que o novo filme inspire o espectador a encontrar sua própria magia.

A escritora participou da criação do roteiro e foi ao set acompanhar as filmagens. “Adaptar um livro para o cinema é sempre muito complicado, porque nenhum filme sai com seis horas de duração. Muitas coisas precisam ser deixadas de fora”, diz. “Participei como consultora de roteiro para garantir que a essência da história fosse mantida. Foi um processo emocionante e desafiador, estou feliz com o resultado.”

Paula explica por que escolheu a princesa Aurora como fonte de inspiração: “Tive uma dúvida enorme sobre qual princesa adaptar, mas Aurora sempre me chamou a atenção por ser princesa desde o nascimento. A maioria delas se torna (integrante) da realeza, e eu quis preservar essa característica, atualizando a história para os dias de hoje.”

Além de Pietra Quintela, o elenco feminino do longa de Cláudio Boeckel, com roteiro de Marcelo Saback e Bruno Garotti, conta com Patrícia França, Juliana Knust e Ju Colombo. Maisa Silva faz participação especial como DJ Cinderela.

Primeira protagonista

Pietra Quintela diz que não foi fácil dar vida à princesa já conhecida do público. “Além de ser minha primeira protagonista no cinema, interpretar uma personagem que existe no imaginário das pessoas foi uma responsabilidade enorme. Tentei trazer a essência do livro para a interpretação, mas também coloquei um pouco de mim em Rosa. Foi um desafio, mas acredito que conseguimos criar algo especial”, afirma.

A atriz, de 16 anos, trabalhou nas novelas “As aventuras de Poliana” (2018-2020) e “Poliana moça” (2022-2023), ambas exibidas pelo SBT/Alterosa.

Livia Silva faz o papel de Clara, a melhor amiga de Rosa. “Clara é divertida e fala o que pensa, o que me deu espaço para criar uma personagem autêntica. Quis trazer algo novo, diferente dos meus trabalhos anteriores. O filme é muito fiel ao livro, mas adiciona elementos novos que o tornam único”, observa a atriz, que atualmente interpreta a Teca da novela “Renascer” (Globo).



“Princesa adormecida” vem gerando expectativa nas redes sociais. Espera-se que repita o sucesso de “Cinderela pop” (filme de Bruno Garotti, o roteirista da história de Rosa), atraindo tanto os fãs da escritora mineira quanto entusiastas de clássicos adaptados.



“PRINCESA ADORMECIDA”



(Brasil, 2024, 80min., de Cláudio Boeckel, com Pietra Quintela, Guilherme Cabral, Patrícia França, Juliana Knust, Maisa Silva, Claudio Mendes, Aramis Trindade). Filme baseado no livro de Paula Pimenta. Classificação: 10 anos. Estreia nesta quinta-feira (15/8) nas salas dos shoppings BH, Boulevard, Cidade, Contagem, Del Rey, Diamond, Itaú, Minas, Monte Carmo, Pátio e Via Shopping.

