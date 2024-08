Em entrevista concedida ao The Hollywood Reporter, a cantora americana Demi Lovato, 31, falou sobre os desafios de lidar com a fama durante a adolescência.



“Eu não sabia que o estrelato infantil poderia ser traumático”, afirmou a artista.





Demi Lovato foi revelada pela Disney em 2008, aos 16 anos. Antes de arriscar carreira solo na música, Lovato alcançou fama mundial ao estrelar o filme “Camp Rock”, ao lado dos Jonas Brothers. Ela ainda participaria de “Sunny entre estrelas” e “Programa de proteção para princesas”, todos da Disney.





Em entrevista, a artista confessou não ter lidado bem com a fama, o que trouxe problemas em casa.

“Ter a criança como ganha-pão muda a dinâmica de uma família. Como você disciplina alguém assim?”, ela contou. “Quer dizer, eles [meus pais] tentavam me castigar, mas eu era uma estrela mirim egoísta, e eu achava que estava no topo do mundo. Eu falava: ‘Sou eu quem paga as contas’”.





Sexualidade

Ao THR, a cantora também falou sobre sua sexualidade e a aceitação da família. Ela se assumiu bissexual aos 25 anos.





“Eu sabia que meus pais me amavam, mas se assumir é um tipo diferente de aceitação, especialmente quando você cresceu em um lar cristão.”





Além de cantora e atriz, Demi Lovato estreia como diretora ainda em 2024. Seu documentário “Child Star” acompanha ex-estrelas mirins e chega à plataforma norte-americana Hulu em 17 de setembro.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa