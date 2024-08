Executivos de São Paulo e do Vale do Silício estão desenvolvendo a nova versão do Orkut

Orkut Buyukkokten, o engenheiro turco e criador da icônica rede social Orkut, anunciou que pretende relançar a plataforma que foi um sucesso nos anos 2000. Em entrevista recente, Buyukkokten destacou que o objetivo é resgatar o espírito de comunidade e conexão que marcou uma geração.





Leia: Cine Humberto Mauro promove mostra de filmes de artes marciais

O Orkut, que foi desativado em 2014, conquistou mais de 300 milhões de usuários ao redor do mundo, sendo especialmente popular no Brasil. A rede social era conhecida por suas comunidades, onde pessoas com interesses comuns podiam se reunir e compartilhar experiências.





“As mídias sociais se tornaram tóxicas. Queremos trazer de volta a experiência autêntica de conectar pessoas e criar comunidades,” afirmou Buyukkokten.





Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O engenheiro revelou que está trabalhando com profissionais do Vale do Silício e executivos de São Paulo para desenvolver a nova versão do Orkut. Embora não tenha divulgado uma data exata para o lançamento, Buyukkokten garantiu que o retorno está sendo cuidadosamente planejado para breve.





A notícia do possível retorno do Orkut gerou grande expectativa entre os antigos usuários, que lembram com nostalgia das comunidades e das interações mais genuínas que a plataforma proporcionava. “Acho que todos nós queremos algo como o Orkut de volta,” disse Buyukkokten.