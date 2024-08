De volta ao começo, mas com novidades. Assim é a versão estendida do álbum “Rainha dos raios” (Joia Moderna), lançado pela cantora e compositora Alice Caymmi em 2014. O novo trabalho, com 13 faixas (quatro além do repertório original), vai chegar às plataformas nesta quinta-feira (15/8).



O projeto “deluxe” ganhou “O amor”, versão de Alice para a composição do espanhol Rafael Pérez Botija, além de três remixes assinados pelo DJ e produtor paulista Maffalda: “Como vês” (Bruno Di Lullo e Domenico Lancellotti), “Meu recado” (Alice Caymmi e Michael Sullivan) e “Jasper” (Gilberto Gil e Caetano Veloso).



A cantora carioca explica que “Rainha dos raios – Deluxe” é condizente com a sua história e seu amadurecimento. Afirma que tudo mudou: seu corpo, sua voz e suas ideias. O repertório de 10 anos atrás foi totalmente retrabalhado, comenta.



“Naquela época, fiz o álbum pensando no que paro para ouvir, nas coisas que gosto de ouvir e do jeito que gosto de ouvir”, conta. “Parece que fiz o disco para mim. Fico rindo, brincando e me lembrando de vários momentos. Deu muito certo e, com certeza, foi o maior sucesso da minha carreira.”



Iniciada recentemente, a turnê “Rainha dos raios – A fúria” vai “divulgar o trabalho e fazer renascer este projeto com outro ângulo”, detalha Alice, prometendo novidades a partir de hoje.



O show realizado no Teatro Oficina, em São Paulo, já foi gravado. “Algumas coisas novas serão lançadas na internet a partir de quinta-feira”, promete.



Alice diz que é “uma grande honra” se apresentar no Oficina, onde vai cantar também nos dias 21 e 28 deste mês. “Afinal, é a casa da poesia de José Celso Martinez Corrêa, um dos maiores encenadores e dramaturgos da história do Brasil. Ele atravessou meu coração como um punhal, ferida que nunca mais fechou.”

O show “Rainha dos raios – A fúria” é a segunda parte do que a cantora chama de “trilogia da destruição”. Com direção de Paulo Borges, a turnê vai a Brasília depois de São Paulo.



O multi-instrumentista e produtor Diogo Strausz dirigiu o novo disco, bem como o de 2014. Participaram do projeto deluxe o baterista Samuel Fraga e o próprio Strausz, que assumiu baixo, piano, sintetizador e programações. A gravação adicional de piano ficou a cargo de Alexandre Fontanetti.



Em 2014, além de Strausz e Alice, o álbum contou com Thiaguinho Silva (bateria), José Arimatea (trompete), Marlon Sette (trombone), Felipe Pacheco (violino), Brent Arnold (cello) e Edson Maciel (trombone). O maestro Henrique Simonetti fez o arranjo de cordas e sopros para “Meu mundo caiu”, clássico de Maysa.



“Além de lançarmos o álbum deluxe no streaming, estamos planejando fazer um vinil também, que irei lançar assim que estiver pronto”, adianta Alice.



Neta de Dorival Caymmi, filha do cantor, compositor e instrumentista Danilo Caymmi, Alice, de 34 anos, é sobrinha da cantora Nana e de Dori, arranjador, instrumentista, cantor e compositor. Ela começou a cantar aos 12, quando gravou “Seus olhos”,escrita pela irmã, Juliana, no álbum “Desejo”, de Nana Caymmi.



FAIXA A FAIXA

“COMO VÊS”

De Bruno Di Lullo e Domenico Lancellotti

“HOMEM”

De Caetano Veloso

“MEU RECADO”

De Alice Caymmi e Michael Sullivan

“PRINCESA”

De MC Maurinho

“MEU MUNDO CAIU”

De Maysa

“ANTES DE TUDO”

De Alice Caymmi

“SOU REBELDE”

De Manuel Alvarez Beiggeder, versão de Paulo Coelho

“JASPER”

De Caetano Veloso

“IANSÔ

De Gilberto Gil e Caetano Veloso

"O AMOR"

De Rafael Pérez Botija, versão de Alice Caymmi

“COMO VÊS”

Maffalda, remix

“MEU RECADO”

Maffalda, remix

“JASPER”

Maffalda, remix

Alice Caymmi gravou versão deluxe de "Rainha dos raios" com 13 faixas Reprodução



“RAINHA DOS RAIOS DELUXE”



• Álbum de Alice Caymmi

• 13 faixas

• Disponível nas plataformas digitais nesta quinta-feira (15/8)