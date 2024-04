Deborah Secco no paraíso de Fernando de Noronha

Deborah Secco chamou a atenção do público ao empinar o bumbum em uma praia de Fernando de Noronha. A atriz e a filha, Maria Flor, se hospedaram na Pousada Teju-Açu Noronha.



Pelas redes sociais, Deborah mostrou neste domingo (21) toda a recepção que teve no local, com direito a banquete com bolo, açaí, queijos, frutas e suco.

Leia: Deborah Secco e Bruna Surfistinha se reencontram 12 anos após filme



“Oi, paraíso! Estava com saudade”, escreveu ela. “Linda” foi um dos elogios mais utilizados pelos seguidores da atriz. Veja abaixo: