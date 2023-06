Deborah Secco revela sofrer de alopecia androgenética, doença sem cura

Durante uma entrevista à RedeTV!, a atriz Deborah Secco, de 43 anos, abriu o jogo sobre sua luta contra a alopecia androgenética, uma condição genética sem cura, também conhecida como calvície. Ela contou que enfrenta essa questão desde sempre, tendo fios de cabelo muito finos e semelhantes aos de um bebê. A atriz também mencionou que toda sua família sofre com a doença.

Deborah Secco relembrou seu encontro com Bruna Surfistinha, 12 anos após o lançamento do filme que a consagrou, destacando o enorme significado que a personagem teve em sua vida. Na entrevista, ela compartilhou seus sentimentos sobre a dificuldade de lidar com a alopecia androgenética, mas ressaltou que os tratamentos disponíveis têm evoluído e transformado a vida de muitas pessoas.