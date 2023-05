Dani Calabresa revela convite polêmico de Deborah Secco a Giovanna Ewbank

677

Dani Calabresa foi convidada do podcast Quem Pode, Pod! (foto: Reprodução/Quem Pode, Pod!)

Dani Calabresa, convidada do podcast Quem Pode, Pod! na última terça-feira (24/5), trouxe à tona uma situação polêmica envolvendo Giovanna Ewbank, uma das apresentadoras do programa.



A humorista relembrou que Deborah Secco já havia convidado Ewbank para participar de um encontro íntimo a três com ela e seu esposo, Hugo Moura. Segundo Calabresa, o convite foi feito mais de uma vez: 'Amor, [convida] até hoje, né, Deborah? A gente se fala direto. Toda vez que eu mando mensagem para ela, ela fala: ‘Estou te esperando'.'





Giovanna Ewbank, casada com Bruno Gagliasso desde 2010 e mãe de três filhos, Titi, Bless e Zyan, admitiu que chegou a considerar a proposta de Deborah e Hugo, mas acabou mudando de ideia: 'Eu fiquei animada aqui no dia, mas depois eu caí em si', completou.





Deborah Secco, que é casada há 7 anos com Hugo Moura, compartilha com ele a paternidade da pequena Maria Flor. Durante o mesmo podcast, Giovanna Ewbank também comentou sobre a recente revelação do diagnóstico de síndrome sensorial de seu filho Bless, de 8 anos, e o emocionante relato das dificuldades enfrentadas.