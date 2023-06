Deborah Secco e Bruna Surfistinha se reencontram 12 anos após filme

A atriz também ressaltou que o longa representou uma "libertação artística" em sua carreira e mudou sua perspectiva de vida. (foto: Reprodução Bruna Surfistinha )

Deborah Secco, atriz que interpretou Bruna Surfistinha, e Raquel Pacheco, escritora conhecida pelo mesmo pseudônimo, se reuniram após 12 anos do lançamento do filme "Bruna Surfistinha". O reencontro ocorreu durante uma participação conjunta no podcast "Acompanhadas", na última segunda-feira, 12. De acordo com Raquel, elas se encontraram apenas duas vezes após a estreia da produção cinematográfica. No primeiro encontro, Deborah estava grávida de sua filha, Maria Flor, e no segundo, conversaram em um evento em São Paulo, voltado à luta contra a censura.