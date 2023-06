Tudo que você precisa saber sobre 'Indiana Jones e a relíquia do destino'

677

Prepare-se para a despedida! Indiana Jones e a relíquia do destino, o último filme da franquia, estreou em 18 de maio no Festival de Cinema de Cannes e será lançado no dia 29 de junho nos cinemas brasileiros. Nesta nova produção, Harrison Ford reprisa seu papel como o lendário herói arqueólogo ao lado de um elenco de peso e novos personagens.

'Indiana Jones e a relíquia do destino' chega nos cinemas dia 29 de junho (foto: Divulgação)

Confira abaixo algumas delas:

Harrison Ford em seu último papel

A franquia Indiana Jones foi quem projetou Harrison Ford como um dos principais nomes da indústria do audiovisual. O primeiro filme, "Indiana Jones: Os Caçadores da Arca Perdida" (1981), teve um sucesso estrondoso, garantindo o lançamento de mais 4 produções do personagem.

São elas: "Indiana Jones e o Templo da Perdição" (1984), "Indiana Jones e a Última Cruzada" (1989), "Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal" (2008) e, agora, "Indiana Jones e a Relíquia do Destino" (2023). O filme a ser lançado dia 29 de junho será o último em que o ator interpretará o personagem.

"Indiana Jones e a Relíquia do Destino" será o último em que Harrison Ford interpretará o personagem (foto: Divulgação)

Nova história

Indiana Jones e a Relíquia do Destino se passa no ano de 1969, enquanto o arqueólogo e aventureiro americano vive no cenário da Corrida Espacial e Guerra Fria, estando prestes a se aposentar.

Ele luta para se encaixar em um mundo que parece tê-lo superado. Mas quando as garras de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Indiana Jones deve colocar seu chapéu e pegar seu chicote mais uma vez para garantir que um antigo e poderoso artefato não caia nas mãos erradas.

Grande elenco e novos personagens

Além de Harrison Ford no papel principal e John Rhys-Davies (Os Caçadores da Arca Perdida) como Sallah, a produção tem a adição de grandes nomes no elenco, como: Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dor e Glória), Toby Jones (Jurassic World: Reino Ameaçado), Boyd Holbrook (Logan), Ethann Isidore (Mortel) e Mads Mikkelsen (Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore; Druk: Mais uma Rodada).

A produção tem a adição de grandes nomes no elenco (foto: Divulgação)

Direção premiada

O novo longa da Lucasfilm é dirigido por James Mangold (Ford vs Ferrari, Logan) e escrito por Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold.

Baseados nos personagens criados por George Lucas e Philip Kaufman, o filme é produzido por Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, com Steven Spielberg e George Lucas atuando como produtores executivos.

John Williams, que compôs a partitura de todas as aventuras de Indy desde o original Os Caçadores da Arca Perdida em 1981, é responsável pela trilha musical.