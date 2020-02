Steven Spielberg não vai dirigir o próximo 'Indiana Jones'

(foto: Mark Ralston/AFP)

O cineasta Steven Spielberg (foto) decidiu não dirigir o novo filme da franquia Indiana Jones, o primeiro em 39 anos que não contará com o comando dele. O longa será o quinto da saga do aventureiro Indiana Jones e deve ser lançado em 2021. De acordo com a revista Variety, Spielberg seguirá vinculado ao projeto como produtor. Quem está em negociações para assumir o posto é James Mangold, cujo trabalho mais recente foi Ford vs Ferrari, indicado para o Oscar 2020.





Em 27 de março, Djavan traz novamente a turnê Vesúvio 2020 ao Palácio das Artes, depois de fazer 50 shows no Brasil e na Europa. O repertório reúne canções de seu 24º álbum, entre elas Orquídea, Solitude e a faixa-título. As entradas, que custam de R$ 160 a R$ 430, já estão à venda na bilheteria da casa e no site Ingresso Rápido.





Artistas e personalidades da TV foram transformados em desenhos de super-heróis em prol dos pets. Tatá Werneck, Cleo Pires, Luísa Sonza, Paolla Oliveira, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso participam do calendário de 2020 da Ampara Animal, organização sem fins lucrativos voltada para a proteção de bichos abandonados.





Marcado para 23 de maio em BH, o Samba Prime Festival terá três palcos, onde vão se apresentar Belo, Legado, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Léo Santana, Péricles, Dilsinho e Mumuzinho. O evento, cujo local será divulgado em breve, anuncia a montagem de uma Cidade do Samba inédita na capital mineira, além do palco 360 graus que receberá Fundo de Quintal, Revelação e Menos é Mais. Ingressos estarão à venda a partir de 10 de março no site Central dos Eventos.



(foto: UFMG/reprodução)





Na mostra Mundos indígenas (foto), visitantes do Espaço do Conhecimento UFMG poderão experimentar a sensação de estar dentro de uma aldeia. O projeto Percurso Sensorial, que será realizado neste sábado (29), às 18h15, oferece essa imersão. De olhos vendados, o público percorrerá a área da exposição em meio a sons, cheiros e texturas de objetos dos povos xakriabá, maxakali, pataxoop, yanomami e ye'kwana. Para participar, basta retirar a senha na recepção. O espaço fica na Praça da Liberdade, 700, Funcionários. Entrada franca.



(foto: Reprodução)





Com prótese, peruca, barba e maquiagem pesada, Taylor Swift (foto) estreou como diretora no clipe da canção The man. Ela também faz o papel de um homem odioso e arrogante, sentado no metrô de pernas abertas, que ocupa três cadeiras e constrange as mulheres. “Estou cansada de correr o mais rápido que posso/ Me pergunto se chegaria mais rápido se fosse homem/ E estou cansada de ser atacada de volta/ Porque se eu fosse homem, seria o homem”, diz o refrão de The man.



(foto: Valerie Macon/AFP)





Chris Evans, por meio do Twitter, praticamente confirmou sua presença no elenco do filme A pequena loja de horrores. Segundo a revista The Hollywood Reporter, o artista negocia com produtores para fazer o papel do dentista Orin Scrivello. Scarlett Johansson é cotada para interpretar Audrey. Evans (foto) retuitou a notícia sobre a negociação com o emoji de dente e um ponto de exclamação. O filme conta a história de Seymour, que trabalha em uma floricultura prestes a falir. O rapaz é secretamente apaixonado pela colega de trabalho Audrey, cujo namorado é um dentista abusivo e sádico.