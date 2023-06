Em entrevista, Fernanda Lima faz balanço da relação com Rodrigo Hilbert

Fernanda relembrou, na entrevista, um episódio complicado em 2005, quando eles se separaram temporariamente. (foto: Instagram / Reprodução)

A apresentadora Fernanda Lima fez um balanço da relação com seumarido, o também apresentador Rodrigo Hilbert. Atualmente em viagem pela Europa, Fernanda abordou, em entrevista ao jornal "O Globo", como o casal lida com a distância no Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho. Segundo ela, o casal não se prende a datas comemorativas e sempre busca formas de celebrar o relacionamento. Quando possível, eles realizam viagens a dois e mantêm o clima de eterno namoro, mesmo após anos de casados.