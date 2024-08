Sheila Mello, a eterna loira do grupo É o Tchan, está enfrentando uma batalha judicial contra um médico após um procedimento estético que deu errado. A informação é do Jornal O Dia, do Rio de Janeiro.

De acordo com a publicação, a dançarina teve complicações após a aplicação de hidrogel no bumbum, que teria “entortado totalmente”.

Sheila pede quase R$ 2 milhões por danos morais, custos médicos e perda temporária da capacidade de trabalho. O caso segue em segredo de Justiça.

Sheila Mello passou por primeira cirurgia em 2014



Em 2014, Sheila decidiu levantar o bumbum com a aplicação de hidrogel. Ela pagou cerca de R$ 30 mil pelo procedimento, mas os resultados não foram como esperado. A dançarina, inclusive, sofreu efeitos negativos, como deformidades e desvio dos glúteos.

Já em 2019, de acordo com a reportagem, Sheila começou a sentir dores intensas e febre alta que resultou em uma internação com um grave quadro de infecção.

Em 2020, Sheila foi internada outras duas vezes. Ao procurar outros médicos, ela descobriu que a substância havia sido aplicada em uma região não convencional e em quantidade acima do permitido pela Anvisa.