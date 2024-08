Imagina estar fazendo as fotos de seu casamento e ser interrompido por ninguém menos que Vin Diesel. O ator, que é astro de “Velozes e furiosos”, surpreendeu um casal que fazia fotos na Alemanha. O momento foi registrado em vídeo, que viralizou no TikTok.





As fotos foram feitas logo após o casamento, que aconteceu no final de julho. O noivo é Matthias Hoehn, e a noiva, Lejla Höhn. Os dois são criadores de conteúdo, com 1,4 milhão de seguidores no TikTok. Nas imagens, os noivos estão posando para fotos em trajes de casamento em um carro, até que o vídeo é cortado e podemos ver os dois cumprimentando o ator. Vin Diesel usa uma regata azul escura, short camuflado, tênis branco e óculos escuros.





O ator aperta a mão de Matthias e, depois, faz um coração para o casal com as mãos. Ele então tira fotos com o casal, posando com um braço em volta dos dois. “Ele acabou de vir até nós”, escreveu o perfil do casal.





Os internautas, claro, adoraram o momento especial. “OMG Vin Diesel cara, quão incrível é isso? Parabéns!", escreveu um perfil. Outro disse que o ator já era da família.





Aos 57 anos, Vin Diesel estava na Alemanha trabalhando na pré-produção do último “Velozes e furiosos”. Em fevereiro, o ator contou que o novo filme estava em produção. “Acabei de terminar nossa reunião de fim de semana de Velozes e Furiosos com os escritores e toda a equipe”, ele escreveu nas redes sociais,





“Este grand finale não é apenas um final; é uma celebração da família incrível que construímos juntos. Espero deixar vocês orgulhosos”, declarou. “Velozes e furiosos 11” ainda não tem data de estreia.