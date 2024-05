O ator Vin Diesel tem um sósia pra lá de fofo no Brasil. O pequeno Athos, de apenas 8 meses. O garotinho capixaba já era comparado com o Toretto, da franquia “Velozes e furiosos”, quando ganhou uma festa de "mêsversário" inspirada no personagem. Quando a mãe publicou os registros da comemoração nas redes sociais, a internet veio abaixo.

Os pais Ana Beatriz Fabris, de 22 anos, e Mateus Rodrigues, de 23 anos, contaram por que decidiram fazer a festa. “A gente vai fazendo os temas de acordo com o mês, de acordo com o que vai acontecendo. Quando tem um marco importante na vida dele. Eu falo que quando ele estiver grande, eu quero falar para ele o que aconteceu durante cada mês. Ele sempre foi sem risadinha, sério! Decidi fazer no 5° mêsversário, escolhemos o look igual do Vin Diesel, ficamos surpresos quando ele estava pronto", contou a mãe ao G1.

Além do semblante mais sério, o bebê usa camiseta, tênis, cordão e até pulseira semelhantes ao do personagem. O vídeo viral foi gravado no dia 28 de janeiro, mas só foi postado pela família no Tiktok no último domingo (28/4). O vídeo já foi visto quase 5 milhões de vezes, recebeu mais de 500 mil curtidas e 10 mil comentários de internautas chocados com a semelhança. “Só pode ter assistido demais ‘Velozes e furiosos’ que durante a gestação”, apostou um perfil.

Com a repercussão, a página da mãe passou de 16 seguidores para 36 mil. “Athos estava dormindo, quando acordou estava famoso", brincou a mãe.



Além de 'Velozes e Furiosos', o Athos já ganhou festas inspiradas em o ‘Poderoso chefinho’ (2 meses), Ano Novo (4 meses), Coelhinho da Páscoa (7 meses) e o Zezé de 'Os Incriveis' (8 meses). "E é isso, assim, cada mês a gente vai decidindo. Tá sendo uma aventura. Aí a gente vai vivendo, tá sendo uma delícia", comemorou Ana;